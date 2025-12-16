İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta perşembe günü liderler arasındaki toplantıda olumlu bir ortamın hakim olduğu ifade edilerek, bunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizin, ilgili BM kararları doğrultusunda siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde yeniden birleşmesi, sonraki gelişmeler için temel bir ön koşul olan ve toplantının olumlu bir sonucu olarak kayda geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, liderlerin, Ayios Dometios/Metehan geçiş noktasındaki personel sayısının artırılması konusunda vardıkları mutabakat, yeni geçiş noktalarının açılması, Hellim/Halloumi meselesi ile Mia Milia/Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde boru hatlarının döşenmesi gibi konularda en kısa sürede anlaşmaya varmaya odaklanma taahhütleri de memnuniyetle karşılandı.

Her iki liderin de, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek bir sonraki geniş formatlı gayri resmî toplantıya katılma taahhütlerini yinelemeleri ve her türlü çabayı göstermeyi üstlenmelerinin de temel bir önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, sonuç alınabilmesi için Crans Montana Konferansına kadar ve bu konferansta varılan yakınlaşmaların korunmasının elzem olduğu kaydedildi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri tarafından Crans Montana’da sunulan altı maddelik çerçeve ve konferansta önerilen paket yaklaşımının, en etkili süreç olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Imagine” projesi gibi girişimlerin, iki tarafın niyetlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle askıda kalmasından endişe duyulduğu ifade edildi.

Yeni geçiş noktalarının açılmasının, her gün geçiş yapan binlerce insanın uzun süredir beklediği bir ihtiyaç olduğuna ve bugüne kadar yapılan çalışmalara rağmen ilerlemenin sınırlı kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “İki liderin ilerleme sağlamak için azami çaba göstereceklerine dair taahhütlerinin hayata geçirilmesi esastır” denildi.

-“Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlığına ilişkin uzun süredir bekleyen sorun derhal çözülmeli”

Maronit köyü Ayia Marina, iki toplumlu güneş enerjisi parkı, mezarlıkların rehabilitasyonunun hızlandırılması, çevreyle ilgili konular ve diğer hususlara ilişkin olarak geçmişte üzerinde uzlaşılan Güven Artırıcı Önlemlerin (GAÖ) herhangi bir gecikme olmaksızın uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üzerinde uzlaşılan her bir GAÖ, yalnızca kendi esasları temelinde ele alınmalı ve başka önlemlerle paket halinde uygulanmalıdır. Bu çerçevede, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlığına ilişkin uzun süredir bekleyen sorun derhal çözülmeli ve bu çocukların haklarının ihlaline son verilmelidir.”

Avrupa’nın tamamında ve Doğu Akdeniz’de hâkim olan silahlanma sürecinin Kıbrıs’a da yansıdığı belirtilen açıklamada, Rum Yönetimi tarafından yeni silahlanma ve yeni anlaşmalarla ilgili olarak düzenlenen kamuya açık etkinliklerin, toplumu bir çözüme hazırlamaya katkı sağlamadığı belirtildi.

Her iki lidere de, masada ve izledikleri politikalarda, bağlı olduklarını beyan ettikleri taahhütlerle uyumlu adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, “Ülkemizin yeniden birleşmesi, iki liderliğin birlikte yaşama, barış ve uzlaşma ilkesini olumlu biçimde beslemesiyle sağlam bir zemine oturmalıdır” ifadesine yer verildi.

Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönünde ilerleme konusundaki iradesinin ortada olduğu kaydedilen açıklamada, “Liderlerin bu beklentilere karşılık verme zamanı gelmiştir” denildi.