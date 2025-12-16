Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastalığın araçlar yoluyla taşınmasını önlemek amacıyla Dörtyol köy girişi ile Turunçlu, Vadili ve Paşaköy köyleri yol bağlantı noktalarında araç dezenfeksiyon noktalarının kurulduğu belirtilerek, süt ve hayvancılık işletmelerine ait araçlar, canlı hayvan taşıma araçları, yem fabrikaları ve yem tedarikçileri ile sebze ve meyve toptancılarının kullandığı araçların dezenfekte edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, alınan önlemler kapsamında zabıta ve ilgili ekipler tarafından belirlenen noktalarda denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtilirken, özellikle büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.

Hayvan üretici ve yetiştiricilerinin alınan önlemlere göstereceği hassasiyetin, şap hastalığının yayılmasının önlenmesinde kritik önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, belediyenin hastalıkla mücadele kapsamında başlattığı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.