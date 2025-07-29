Alithia gazetesi, Baf polisinden yapılan açıklamada, söz konusu şahısların ikisinin de aynı yöntemle dolandırıldığı ve cep telefonlarına bilindik bir akaryakıt şirketi tarafından gönderilmiş gibi görünen kısa mesajda, ödül kazandıklarının ve linke tıklayarak bu ödülü alabileceklerinin ifade edildiğini yazdı.

Haberde, şahıslar linke tıkladıktan sonra dolandırıcıların bu kişilerin tüm banka hesaplarına erişim sağladığı ve 37 bin eurodan fazla parayı hesaplarından çektiği kaydedildi.

-Okul laboratuvarında yangın

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Limasol’daki “Lanitio Lisesi”nin laboratuvarında yangın çıktığını yazdı.

Gazete, itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebinin tespit edilemediğini kaydetti.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.