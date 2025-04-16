Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Türk Hava Yolları Miles&Smiles, önemli bir marka iş birliğine imza attı. İki güçlü kurum arasında imzalanan protokol kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum abonelerine özel avantajlar sunuluyor. THY’nin sadakat programı Miles&Smiles ile entegre edilen kampanya sayesinde Platinum aboneler, 1.000 Mil kazanarak seyahat deneyimlerini daha ayrıcalıklı hale getirme fırsatı yakalıyor.

İş birliği protokolü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Türk Hava Yolları KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan’ın katılımıyla imzalandı. Törende ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve THY KKTC Satış Şefi Nail Dikmen de yer aldı. Tören sırasında her iki kurumun yöneticileri, bu iş birliğinin yalnızca bir kampanyadan ibaret olmadığını, iki sektör arasında güçlü bir sinerjiyi temsil ettiğini vurguladı.

Platinum’lulara 1.000 Mil hediye ediliyor

İş birliği kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum müşterileri, Miles&Smiles üyelik numaralarını Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulaması üzerinden tanımlayarak, hesaplarına 1.000 Mil hediyesini kolayca aktarabiliyor. Miles&Smiles üyeliği bulunmayan aboneler ise, Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca üyelik oluşturup, kampanyadan faydalanabiliyor. Platinum üyeler, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in birçok farklı avantajının yanında Miles&Smiles ile sundukları bu ayrıcalıktan da yararlanarak kazandıkları Milleri bilet satın alırken, uçuşlarının seviyesini Business Class’a yükseltirken veya Miles&Smiles programının harcama kanallarında kullanabilirler.

“Müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türk Hava Yolları gibi dünyaca tanınan ve güven duyulan bir marka ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Platinum abonelerimizin hayatına her alanda değer katmaya devam ediyoruz. Bu kampanya ile sunduğumuz ayrıcalıkları artık gökyüzüne taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu iş birliğiyle ağımızı daha da genişletmiş oluyoruz”

Türk Hava Yolları KKTC Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ise, “Miles&Smiles programımızın sunduğu avantajları, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Platinum müşteri segmentimizle buluşturmak bizim için heyecan verici. Bu iş birliği sayesinde, KKTC’deki Miles&Smiles ağımızı daha da genişletmiş oluyoruz” dedi.