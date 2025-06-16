Polis basın bültenine göre, Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, bu sabah saat 07.00 sıralarında, Hasan Kebapcı (E-69) yönetimindeki PM 439 plakalı araçla Bahçeler Kavşağı’ndan Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı.

O esnada ana yolda dikkatsizce seyreden 159 miligram alkollü Çağdaş Pala (E-29) yönetimindeki YJ 258 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonrasında PM 439 plakalı araç savrulup yolda dönerek, kavşakta bekleyen Genç Ali Kırmızıyüz (E-29) yönetimindeki EZ 740 plakalı araca çarptı. YJ 258 plakalı araç ise savrularak trafik levhasına çarptı.

Kazada yaralanan PM 439 plakalı araç sürücüsü Hasan Kebapcı ile araçta yolcu olarak bulunan Meryem Kebapcı (K-67) ve YJ 258 plakalı araç sürücüsü Çağdaş Pala, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çağdaş Pala sağ el bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Hasan Kebapcı ile Meryem Kebapcı acil serviste tedavi altına alındı.

YJ 258 plakalı araç sürücüsü Çağdaş Pala, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Ağıllar Köyü girişinde, dün, 121 miligram alkollü Şenol Ay (E-55) yönetimindeki SJ 160 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan bir şirkete ait bilgi verici levhaya çarparak durabildi.

Araç sürücüsü Şenol Ay, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.