Üç gün sürecek olan kongre, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ana sponsorluğunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde organize edildi.

Kongrede, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, III. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür, Kongre 2’nci Başkanı Uzman Başak Eser, Kongre Onursal Başkanı Cengiz Topel Uzun, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, GAÜ Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Serdar Yurtsever, UKÜ Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Halil Nadiri açılış konuşması yaptı.

Açılış konuşmaları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kongrenin gerçekleşmesine katkı koyanlara plaket takdimi yapıldı.

Kongre kapsamında iki çalıştay, öğretmen ve öğrencilere yönelik atölyeler, paralel akademik oturumlar ve “Önleyici Politikalar Çerçevesinde Toplumsal İyi Oluş” konulu panel düzenlenecek. Genç yetenekleri desteklemeyi amaçlayan 3’ncü Birkan Uzun Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi yer alıyor.

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türkiye Cumhuriyeti eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kongrede davetli konuşmacı olarak “Eğitimde Kavramlar ve Yansımaları” başlıklı konuşmasını da yapacak.

Acapulco Hotel’de üç gün sürecek kongre hakkında detaylı bilgi https://www.poswebcongress.com linkinden edinilebiliyor.