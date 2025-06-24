Polis Genel Müdürlüğü’nün 61’inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen II. Polis Darts Turnuvası, “Birlikte Atalım” sloganı ile önceki akşam Lefkoşa Barış Manço Parkında gerçekleşti. Darts turnuvası, gerek sporcu katılımı gerekse seyirci yoğunluğu açısından son yılların en dikkat çekici darts organizasyonlarından biri oldu.

Turnuvaya toplam 94 sporcu katıldı. Bunların 64’ü liglerde oynayan lisanslı oyuncular, 26’sı lig dışı katılımcılar, 4’ü ise kadın sporcular oldu. Bu geniş katılım, etkinliğin toplumsal kapsayıcılığını ve darts sporuna olan ilginin artışını ortaya koydu.

Karşılaşmalar başlamadan önce Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Osman Cenkciler ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni kısa birer konuşma yaparak sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından mücadeleler başladı.

KADINLAR KATEGORİSİ ÖDÜL SIRALAMASI:

Şampiyon: Gamze Alat

İkinci: Ceylan Gülsev

Üçüncü: Ebru Kösemihal

Dördüncü: Nursu Şah

Kazananlara ödülleri Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından takdim edildi.

LİG DIŞI (LİSANSSIZ) KATEGORİ ÖDÜL SIRALAMASI:

Şampiyon: Arda Alat

İkinci: Yusuf Soysal

Üçüncü: Hasan Akmansoy

Dördüncü: Emre Karakulak

LİSANSLI ERKEKLER KATEGORİSİ ÖDÜL SIRALAMASI:

Şampiyon: Cemal Gingi

İkinci: Mehmet Olgun

Üçüncü: Ali Yeşilada

Dördüncü: Murat Çınaroğlu

ÖZEL PERFORMANS ÖDÜLLERİ:

En Yüksek Sayıdan Bitiren: Ergün Gülenler (149 sayı)

En Az Okta Bitiren: İbrahim Esiner (14 ok)

Göbekten Bitirme Ödülü: Mehmet Olgun

En Çok 180 Atan: Murat Çınaroğlu

Turnuva sonunda, katkılarından ötürü Darts Federasyonu Başkanı Osman Cenkciler’e teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca, organizasyon sürecinde görev alan MHK Başkanı ile federasyon yöneticilerine, Polis Genel Müdürlüğü tarafından plaket sunuldu.

Etkinlik, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, bu tür turnuvaların gelenekselleşerek devam etmesi yönünde beklenti oluştu.