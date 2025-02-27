Gazimağusa Belediyesi İhale Komisyonu’nda görev yapan Gazimağusa Belediyesi Şube Amirleri Abide Başman Eryaşar ile Doğan Özüşen’e hizmetlerinden dolayı İhale Komisyonu Üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Görev süreleri dolup emeklilik aşamasında olan Eryaşar ile Özüşen bugün son kez İhale Komisyonu toplantısına katılım gösterirken, İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza ve Üyeler Özgür Dedeoğlu ile Erhun Şahali Şube Amirleri Abide Başman Eryaşar ile Doğan Özüşen’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek emeklilik yaşamlarının hayırlı olmasını diledi.

İhale Komisyonu’nun bugünkü toplantısında Proje, İmar ve Bayındırlık Şubesi Amiri Abide Başman Eryaşar ile Temizlik Şubesi Amiri Doğan Özüşen’e hediye takdiminde bulunan İhale Komisyonu Başkanı Özkan Oza, 2 yıllık süre içerisinde uyum içinde yürütülen çalışmalar ile başarılı ihalelere imza atıldığını kaydetti. Ortak amacın kent halkına kaliteli hizmet sunmak olduğunu ifade eden Oza, tüm birim ve oluşumları ile Gazimağusa Belediyesi’nin aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Şube Amiri Abide Başman Eryaşar da konuşmasında, İhale Komisyonu özelinde de tüm belediye çalışmalarında da aktif olarak görev yapmaktan mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu ifade ederek belediyenin önümüzdeki süreçte de kurumsal olarak daha ileriye taşınacağı proje ve ihalelerde çalışmalar yürütmeye devam etmesi temennisinde bulundu.

Emekliye ayrılarak İhale Komisyonu’ndaki görevini de tamamlayan Şube Amiri Doğan Özüşen de görevde oldukları süre içerisinde yasalar çerçevesinde belediyenin menfaatlerini en üst düzeyde korumaya çalıştıklarını ifade ederek, çalışma arkadaşlarının da aynı bilinçle hareket edeceğinden emin olduğunu belirtip başarılar diledi.

Başkan Süleyman Uluçay’ın görevi devralması ile Şube Amirleri Abide Başman Eryaşar, Doğan Özüşen ve Belediye Meclis Üyeleri Özkan Oza, Özgür Dedeoğlu ve Erhun Şahali’nin görev aldığı 5 kişilik İhale Komisyonu’nun 2 yıllık görev süresinde yapı ve hizmet ile araç ihalesi olmak üzere toplam 65 ihaleye çıkıldı.

2 yıllık sürede kentte yol ve trafik düzeninin sağlanması için kavşak ve yol düzenlemeleri, temizlik, bakım, ot temizliği ile su temini gibi önemli hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet ve yapı işlerinden oluşan yaklaşık 84 milyon TL’lik toplam 31 ihaleye çıkıldı.

Çağdaş bir kent için çalışmaların aralıksız devamının sağlanabilmesi amacıyla bu sürede yaklaşık 2 milyon Sterlinlik yatırım ile toplam 34 araç ihalesine çıkılarak iş araçları ile salon araçlardan oluşan toplam 75 araç alınıp Gazimağusa Belediyesi’nin araç filosu geliştirildi.

İş araçları ile kentte beledi hizmetleri artırmaya yönelik yapılan yatırımlar kapsamında çıkılan araç ihalelerinde çöp kamyonu sayısı artırılırken, araç filosuna katılan elektrikli ve vakumlu yol süpürge araçları ile hizmet kalitesinin de artırılmasına yönelik adımlar atıldı. Ayrıca ihale ile alınan 2 adet yol çizgi makinesi sayesinde de belediyenin daimî olarak kentte yol çizgi ve işaretçilerini yenileyebilmesi sağlandı.