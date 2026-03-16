İskele Belediyesi 15. Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından gerçekleştirilen defilede, Kıbrıs Türk kültürüne ait geleneksel kıyafetler tanıtıldı. Etkinlikte sergilenen kostümler, geçmişten günümüze Kıbrıs Türk toplumunun kültürel mirasını ve giyim geleneğini yansıttı.

Kültür ve Sanat Günleri kapsamında bugün de iki etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında saat 15.00’te Genç CIOFF ekibinin sahneye taşıyacağı Engelsiz Kıbrıs Türk Halk Danslarının ardından saat 19.00’da Çağdaş Müzik Derneği “Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali” ile İskele AKM sahnesinde olacak. Etkinlikler ücretsiz sahnelenecek.