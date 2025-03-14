Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu'ndan edinilen bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“-04.08.2023-24.10.2023 tarihleri arasında ‘çalışma izinli’ olarak Lipstick Gece Kulübü'nde ‘konsomatris’ olarak çalıştı. Sosyal Sigorta yatırımları yapıldığı görülmektedir.

-28.12.2023-27.03.2024 tarihleri arasında ‘çalışma izinli’ olarak Lipstick Gece Kulübü'nde ‘konsomatris’ olarak çalıştı. Sosyal Sigorta yatırımları yapıldığı görülmektedir.

-14.02.2025 tarihinde Prenses Gece Kulübü'nde ‘konsomatris’ statüsünde çalışmak üzere ‘ön izinli’ olarak 30 gün vize ile KKTC’ye geldi, Sosyal Sigorta işlemleri ve çalışma izni işlemleri devam etmekteydi.

Yukarıda belirtilen tarihler dışında konu kişi KKTC’ye giriş çıkış yapmamış, kendisine herhangi bir izin verilmemiş ve herhangi bir sigorta yatırımı yapılmamıştır.”

Alayköy’deki Prenses Gece Kulübü'nde 3 Mart'ta yaşamını yitiren 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın yaşamını sonlandırdığı belirlenmişti. Melega'nın ölümü Meclis'te muhalefet milletvekillerinin konuşmalarında da gündeme getirilmiş; bazı sivil toplum örgütleri ölüm nedeniyle ilgili daha geniş soruşturma yapılmasını talep etmişti.