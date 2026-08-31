Girne açıklarında dün meydana gelen ve sekiz kişinin yaşamını yitirdiği gemi kazasıyla ilgili bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan kaptan, yedi mürettebat ve bir şirket yetkilisi olmak üzere dokuz zanlı tutuklandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla huzurunda görülen duruşmada Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, Filo Denizcilike ait FİLO JET yolcu gemisinin 12 yıl önce Türkiye’de kaza yaparak hasar gördüğü ve tamir sonrası 2024’te Filo Denizcilik şirketi tarafından satın alındığı ve sefer izni çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada Yargıç Hazal Hacımulla, dokuz zanlı hakkında üçer gün tutukluluk kararı verdi.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın dün mahkeme tarafından haklarında derdest çıkarılan ve bugün mahkemeye getirilmesini emrettiği 16 kişiden 14’ü mahkemeye çıkarıldı.

Sabahki duruşmaya getirilen kaptan, yedi mürettebat ve bir şirket yetkilisinden oluşan dokuz kişinin yanı sıra, aralarında şirket hissedarları ve liman dairesi yetkililerinin de bulunduğu beş kişi de yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, şirket yetkilisi, kaptan ve yedi mürettebat olmak üzere dokuz zanlı hakkında üçer gün tutukluluk kararı verdi. Yargıç Hacımulla, duruşmaya getirilen aralarında şirket hissedarları ve Liman Başkanlığı görevlilerinin de bulunduğu diğer beş kişi hakkında da derhal tahkikat başlatılması emrini verdi.

-“Gemi, 12 yıl önce Türkiye’de kaza yaparak hasar gördüğü ve tamir sonrası 2024’te Filo Denizcilik şirketi tarafından satın alındı ve sefer izni çıkarıldı”

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, dün Girne Limanından Girne-Taşucu seferi yapan Filo Denizcilike ait Filo Jet yolcu gemisinin limandan yaklaşık 4 mil açıklarına ilerledikten sonra sol ön kızak uç kısmının kırıldığını ve geminin su alarak alabora olduğunu aktardı.

Mannaş, arama-kurtarma çalışmalarında gemide bulunan 259 yolcu ve sekiz mürettebat olmak üzere 267 kişiden 239 kişinin canlı kurtarıldığını, sekiz kişinin ise hayatını kaybettiğini ve geriye kalan kişiler için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Mannaş, şirket direktörü A.Ö. gemi kaptanı M.Ö., ikinci kaptan M.S., geminin baş makinisti Z.Ö. ve ikinci makinisti M.G., gemi mürettebatı S.E., K.K., V.H. ve R.İ. olmak üzere dokuz zanlıya “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildiğini söyledi.

- “Geminin Türk Loydu tarafından onayı ve Liman Başkanlığı tarafından verilen izinleri var”

Mannaş, geminin Türk menşeli uluslararası bir şirket olan Türk Loydu tarafından onayı ve Liman Başkanlığı tarafından verilen izinlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Gemide bulunan yolcu sayısının ve yükünün geminin kapasitesini aşmadığını belirten Mannaş, Meteoroloji Dairesi’nden de sefer öncesinde hava koşullarının uygun olduğuna dair rapor verildiğini de ifade etti.

Yargıcın geminin uluslararası sularda seyretmek için teknik kapasitesi ve izninin olup olmadığı sorusu üzerine Mehmet Mannaş, izinlerin mevcut olduğunu belirtti.

Yargıcın geminin daha önce hasar alıp almadığına ilişkin sorusuna yanıt veren Mannaş, geminin 12 yıl önce Türkiye’de kaza yaparak hasar gördüğünü ve tamir sonrası 2024’te Filo Denizcilik şirketi tarafından satın alındığını ve sefer izni çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Mannaş, ayrıca bu konunun Türkiye’de araştırılacağını da belirtti. Mannaş, geminin Haziran 2026’da Türk Loydu tarafından onaylandığını ve bu onayla buradaki seferlerini sürdürdüğünü belirtti.

Mannaş, gemide yeterli sayıda can yeleği ve filika bulunduğunu ilişkin KKTC yetkili kurumları tarafından onay bulunduğu bilgisini paylaştı.

Mannaş, ilk dört zanlının geminin sevk ve idaresinden sorumlu olduğunu belirterek, duruşmada, geminin atlından su geldiği ve bu konuda mürettebata bilgi verildiği ancak tüm uyarılara rağmen sefere devam edildiği yönünde ifadeler bulunduğu kaydetti.

Mannaş ayrıca, alınan ifadelerde, gemi su alırken gemide panik yaşandığı, gemi mürettebatının can yeleklerinin gösterilmesi ve geminin tahliyesi konusunda yardımda bulunulmadığı yönünde ifadeler bulunduğunu da aktardı. Mannaş, şu ana kadar 100’ün üzerinde ifade alındığını da belirtti.

-Zanlıların avukatı

Tutuklanan zanlıların avukatı, mahkemede huzurunda yaptığı konuşmada, üç günlük tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Geminde, her biri 100 kişiyi taşıyabilecek kapasiteli dört can salı bulunduğunu, yani 400 kişinin bu sallarla kurutulabileceğini iddia eden avukat, zanlıların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini, geminin tüm izinlerinin bulunduğunu ve mürettebatın da yolculara yardım ettiği yönünde görüntülerin bulunduğunu ileri sürdü.

Avukat ayrıca, geminin sol ön kızağının kırıldığını yönünde bilgi veren kişinin polise böyle bir bilgi vermek için yeterli teknik bilgisi bulunmadığını savundu.

Yargıç Hazal Hacımulla, gemi kazasında “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlarından tutuklanan dokuz zanlının üçer gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç Hacımulla, liman başkanlığı görevlileri ve şirket hissedarlarının da aralarında bulunduğu diğer beş kişi hakkında derhal tahkikat başlatılması emrini verdi.