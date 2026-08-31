Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yürüttüğü kriz yönetimi ve sergilediği dayanışmayla takdir topladı. Kazanın hemen ardından alarm durumuna geçen hastanede, Başhekimlik koordinesinde tam bir görev bölümü ve bütünlük sağlandı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesiyle birlikte, nöbetçi personelin yanı sıra izinli ve nöbetçi olmayan çok sayıda doktor, hemşire, güvenlik ve temizlik personeli de gönüllü olarak göreve koştu. Sağlık ekipleri kesintisiz tıbbi müdahale yürütürken, hastanede görevlendirilen psikologlar da olay yerine gelen hasta yakınlarına sıcağı sıcağına psikolojik destek sundu.

Tüm birimlerin koordineli çalışması sayesinde kriz süreci başarıyla yönetilirken, sağlık çalışanlarının ve destek personelinin bu özverili müdahalesi kamuoyundan büyük alkış aldı.