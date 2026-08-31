Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Filo Denizciliğin seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik’in yarından (1 Eylül 2026) itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Pegasus Havayolları ve AJet Havayolları'nın sadece yarın (1 Eylül 2026) için dört adet ek sefer koyarak, yapılacak uçuşlar için indirimli bilet satışına başladığı kaydedildi.