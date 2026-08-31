Başbakan Ünal Üstel, Girne’de meydana gelen gemi kazasında kaybolan 20 kişiye ulaşılması için arama-kurtarma gemisinin Çanakkale’den yola çıktığını açıkladı.

Üstel, “514 metre derinliğe batan gemiye yarın öğleden sonra ulaşılması planlanıyor.” dedi.

Başbakan Üstel, 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasında kaybolan 20 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü vurguladı.

Girne Limanı’nda kurulan kriz merkezinde açıklama yapan Üstel, arama kurtarma çalışmalarının ilgili tüm birimlerin koordinasyonuyla sürdüğünü, kamuoyunun ise teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda bilgilendirildiğini belirtti.

- "Cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı"

Üstel, dün Girne Limanı’ndan hareket ettikten sonra SOS veren gemiye Sahil Güvenlik, arama kurtarma ekipleri ve sivil unsurların kısa sürede ulaştığını belirtti.

Geminin batmaya başlamasıyla yolcuların büyük bölümünün kurtarıldığını ifade eden Üstel, 8 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kurtarılanların Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Girne Asker Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Üstel, geminin yolcu listesiyle kurtarılanların isimlerinin karşılaştırılması sonucu 20 kişinin kayıp olduğunun belirlendiğini söyledi.

Üstel, hayatını kaybedenlerle kayıpların isimlerinin belirlendiğini, cenazelerin ailelerine teslim edilmeye başlandığını belirtti.

- "Arama kurtarma çalışmaları genişletildi"

Polis teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri, Barış Kuvvetleri ve ilgili tüm birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin de gemi, helikopter, uçak ve arama kurtarma ekipleriyle çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümet yetkilileri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de gelişmeleri yakından takip ederek bilgi aldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının 24 saat esasına göre sürdüğünü kaydeden Üstel, gemi, helikopter, uçak ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama alanının genişletildiğini belirtti.

- "514 metre derinlikteki gemiye yarın ulaşılması planlanıyor"

Üstel, yaklaşık 514 metre derinliğe batan gemiye ulaşılması amacıyla Çanakkale’den bir arama kurtarma gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini söyledi.

Derine dalgıç indirebilen söz konusu gemiyle yarın öğleden sonra batığa ulaşılmasının planlandığını ifade eden Üstel, gemide herhangi bir kişi veya bulgu olup olmadığının yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Üstel, çalışmalardan elde edilecek bilgiler doğrultusunda kamuoyunun yeniden bilgilendirileceğini belirtti.

- “20 insanımıza ulaşmak için çalışmalar son sürat devam ediyor”

“Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun.” diyen Üstel, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse KKTC olarak kayıp 20 kişiye ulaşmak için tüm imkanların kullanıldığını söyledi.

Üstel, “20 insanımıza ulaşmak için çalışmalar son sürat devam ediyor.” dedi.