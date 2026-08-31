Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından kurduğu "Kriz Masası" kazazedelere ve yakınlarına geniş kapsamlı destek programı başlattı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin kurduğu "Kriz Masası" görevlileri, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan gemiden kurtarılan yaralıları ziyaret etti, kazazedelerin ve yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Tedavileri tamamlanarak taburcu olanlar otellere transfer edilerek konaklamaları sağlanırken, Türkiye'ye dönmek isteyen kazazedelerin gidecekleri yere bakılmaksızın uçak biletleri alındı.

Kayıp yolcuların yakınları anbean yetkililer tarafından bilgilendirilirken, kimlik kartlarını kaybedenler için "Geçici Seyahat Belgesi" düzenlenmeye başlandı. Böylece kazazedelerin hem resmi işlemleri hem de Türkiye'ye dönüş işlemleri hızlandırılmış oldu.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesi sağlanırken, kazazedelere ayrıca içinde insani ihtiyaçlar, giysi ve hijyen ürünleri olan paketler dağıtıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonunda Türkiye'nin ilgili kurumları da geminin alabora olmasının ardından kazazedelere yönelik seferber edildi.