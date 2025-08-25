2025 Türkiye Drift Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 23 – 24 Ağustos tarihlerinde TOSEFD İstanbul Park Pisti’nde gerçekleştirildi. 24 sporcunun kapı kapıya mücadelesi iki gün boyunca 30 binden fazla sporsever tarafından heyecanla takip edildi. İstanbul Park’taki ilk drift organizasyonu sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İbrahim Yücebaş birinci olarak şampiyona liderliğini sürdürdü. Azerbaycanlı sporcu Farid Guliyev’in ikinci olduğu final eşleşmeleri sonunda, Ömer Mert Örs de üçüncülüğü elde etti. İbrahim Yücebaş, böylelikle 4 yarışlık 2025 Türkiye Drift Şampiyonası’nda 3’te 3 yaparken, Türkiye şampiyonluğuna oldukça yaklaştı. İbrahim Yücebaş, 2025 Türkiye Drift Şampiyonası’nda en yakın takipçisi olan Ömer Mert Örs ile son yarış öncesinde puan farkını da açtı. Türkiye Drift Şampiyonası ve TOSFED Drift Kupası 18 – 19 Ekim’de düzenlenecek 4. ayak yarışları ile sona erecek.

İbrahim Yücebaş elde ettiği zaferle ilgili duygularını şöyle paylaştı:

“2025 sezonunun üçüncü yarışında bir kez daha zirveye çıkarak üst üste üçüncü galibiyetimi elde ettim. Bu tarihi yarış, 30 bin kişinin coşkusuyla ilk kez Formula 1 pistinde düzenlendi ve şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj kazanmamı sağladı.

Bu başarı sadece bireysel değil, aynı zamanda büyük bir takım emeğinin ürünü. Yanımda gece gündüz çalışan, alın teri döken ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca tribünleri dolduran on binlerce seyirciye de minnettarım. Coşkunuz, desteğiniz ve enerjiniz bu zaferi unutulmaz kıldı. Hep birlikte tarihe imza attık”