Beşiktaş, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

Bilal Toure, kariyerinde ise toplam 126 resmi maça çıkarken 24 gol, 5 asist üretti.

25 kez Mali Milli Takımı forması giyen El Bilal Toure, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Toure, Almanya Bundesliga ekibiyle 17 resmi maça çıktı. Malili santrfor, bu 17 maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.