Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde üçüncü ülke vatandaşları hakkında aldığı "ülkeden ayrılma" kararları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 arttı.

Dimitriu: "Yunanistan en muteber müttefikimiz”
Dimitriu: "Yunanistan en muteber müttefikimiz”
İçeriği Görüntüle

Haravgi gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs'ta 2025 yılının Ocak-Mart döneminde üçüncü ülke vatandaşları hakkında alınan "ülkeden gönderme kararı" sayısı 2 bin 810 olurken, bu rakam 2026'nın aynı döneminde 3 bin 355'e yükseldi.

Öte yandan, hakkında "ülkeyi terk etme emri" çıkarılan kişi sayısında ise yüzde 22,4 oranında azalma kaydedildi. Buna göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde 4 bin 325 kişiye ülkeyi "terk etme emri" verilirken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı geriledi.