Rusya’da işlediği dolandırıcılık suçundan hapse mahkum edilen ve KKTC’de olduğu tespit edilerek tutuklanan Alexander Delis dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Nisan 2025 tarihinde Polis Genel Müdürlüğünden alınan yazıda Kazakistan doğumlu Alexander Delis isimli şahısın 03.12.2012 - 16.10.2017 tarihleri arasında Rusya'da vuku bulunan "Dolandırıcılık " suçuna methaldar olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, yazıda zanlı aleyhinde Nizzhny Novgorod City Court'da görülen dava neticesinde 10 yıl hapislik cezasına çarptırıldığının ve cezasını çekmesi için aleyhinde yakalama kararı çıkartıldığının belirtildiğini kaydetti. Polis, yine yazıda zanlının 26.09.2017 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığının belirtildiğini açıkladı. Polis, TC Adli makamlarının KKTC'ye başvurarak her iki ülke arasında bulunan Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında Türkiye Cumhuriyetine iade edilmesini talep ettiklerini ifade etti. Polis, zanlının 25 Nisan’da Girne’de tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 50 gün ek süre alındığını ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını söyledi. Polis, iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.