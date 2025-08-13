Dumlupınar altyapısından yetişen ve A takıma da yükselerek forma giyen Hüseyin Ulak, gelebilecek tekliflere açık olduğunu söyledi. Yaklaşık üç yıl önce eğitimi için Türkiye'ye giden ve geçtiğimiz ay yeniden ülkeye dönen Hüseyin Ulak, lisansının düştüğü bilgisini de KTFF'den teyit ettiklerini kaydetti. Sporcu bir aileden yetişen Hüseyin Ulak, çocukluktan itibaren mücadele sporlarını da uzun zaman icra etti. Tercihini futboldan yana kullanan Hüseyin Ulak, teklifleri değerlendirmek istediğini, artık ülkesinde futbol hayatına devam etmek niyetinde olduğunu vurguladı....