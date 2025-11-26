Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nda görev yapan deneyimli hakem Hüseyin Eyyüpler, 16 yıllık hakemlik kariyerini sona erdirdiğini açıkladı.

Eyyüpler yaptığı açıklamada, ülkemizde VAR sisteminin bulunmadığı bir ortamda hakemliğin zorluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“16 yıldır sürdürmüş olduğum hakemlik hayatımı bugün itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Yeterince acımasız olan bu meslekte, VAR imkânının bulunmadığı ülkemizde hakemlerin daha fazla saygı görmesini diliyor; bugüne kadar büyük bir sevgiyle sürdürdüğüm hakemlik kariyerime vicdanım rahat bir şekilde veda ediyorum.”