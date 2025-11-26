A2 Birinci Ligde mücadele eden Hamitköy A2 Futbol Takımının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Edip Group tarafından eşofman takımı desteği sağlandı.

Hamitköy Spor Kulübü’nden, Hamitköy A2 Futbol Takımına Edip Group’tan yapılan destekle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Edip Group’tan A2 Futbol Takımımıza yapılan eşofman takımı desteği, kulübümüz ve genç sporcularımız için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Genç sporcuların daha iyi şartlarda çalışmasına olanak sağlayan bu değerli katkı, Edip Group’un spora ve gençliğe olan duyarlılığının önemli bir göstergesidir. Kulübümüz adına bu anlamlı destek için Edip Group’a teşekkür eder, geleceğin sporcularının yanında oldukları için minnettar olduğumuzu belirtiriz.”