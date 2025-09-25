İbrahim DALOĞLU

Ülke futbolumuzun yetiştirdiği genç yetenekler yurt dışında kendilerini geliştirme ve profesyonel olma yolunda ilerlemeye devam ediyorlar.

L.Gençler Birliği alt yapısından yetişen ve Türkiye’nin en önemli alt yapı takımlarından Altınordu alt yapısına seçilerek burada U16 şampiyonluğu yaşayan Hüseyin Ege Maraba’nın yeni adresi Çaykur Rizespor oldu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor tarafından beğenilerek denenme için alt yapısına davet edilen Maraba bir süreden beridir yapılan antrenmanlar sonucunda Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayarak U17 takımı kadrosuna dahil edildi.