Yaşam Koçu Hatice Çapkıner ile Yeni Boğaziçi Altyapı Kordinatörü Vural Köseoğlu sosyal medya aracılığıyla futbolcuların velilerine önemli mesajlar içeren bir paylaşımda bulundular.

Futbol sahasında yalnızca oyunda olmak değil, kenarda kalmayı da öğrenmenin çocukların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Hatice Çapkıner ve Yeni Vural Köseoğlu ailelere seslendi.

Çapkıner ve Köseoğlu yaptıkları paylaşımda yedek kalmanın bir başarısızlık değil, gözlem, sabır ve strateji öğrenme fırsatı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Takımımızda her oyuncu değerlidir. Futbol bireysel değil, takım oyunudur. Çocuklarımız farklı zamanlarda farklı roller üstlenerek hem kendi gelişimlerine hem de takım bütünlüğüne katkı sağlamaktadır. Yedeklik, çocuklara yalnızca sahada değil, hayat yolculuklarında da karşılaşacakları zorluklara hazırlık imkânı sunar.”

Ailelerin baskıcı tutumlarının çocuklarda kaygı ve özgüven sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Çapkıner, velilere şu çağrıda bulundu:

“Çocuğunuza yalnızca oynadığı zaman değil, her durumda sevgi ve güven gösterin. ‘Sen değerlisin, seninle gurur duyuyorum’ cümlesi, bir gol atmaktan çok daha büyük bir motivasyondur.”

Kösoğlu ve Çapkıner, açıklamasını “Amacımız; çocuklarımızı sadece iyi futbolcular değil, aynı zamanda hayatta da özgüvenli, disiplinli ve dengeli bireyler olarak yetiştirmektir” sözleriyle tamamladı.