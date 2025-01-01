Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı. Yaşadığı mide rahatsızlığı şikayetiyle kısa bir süre önce YDÜ Hastanesi’ne

başvuran Hüseyin Çavuş Kelle’nin bu sabah safra kesesi ameliyatı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Çavuş Kelle, ameliyatın tamamlanmasının ardından bir süre YDÜ Hastanesi’nde müşahede altında tutulacak.