Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "196289" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.
‘15 Ocak’ta 1 Milyon 750 Bin TL
15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000 TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ ikramiye kazanan numaralar
6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
196289
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
116158
150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
169728
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
016703
162316
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
000204
032707
039431
087771
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003964
081335
092717
097179
174473
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003759
052141
085167
088461
113649
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
021077
049177
052503
062689
062924
073480
093427
094320
112636
116046
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
027914
038807
060390
108729
114349
117916
126689
140714
141124
191687
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
023776
031664
032876
053982
092875
094422
105442
112784
142806
143218
143911
146633
148307
160049
170992
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
002913
010080
012417
013864
033369
050310
054138
060398
065526
075724
076682
076891
082890
104447
110451
132159
152914
153355
154446
158794
184397
186471
189596
190425
196368
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
002631
006083
020640
023293
032419
035410
042662
044931
048868
052896
062894
073540
074596
092560
098853
102199
125822
143703
144448
148208
172593
181387
185710
188329
191425
6,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
096289
106289
116289
126289
136289
146289
156289
166289
176289
186289
190289
191289
192289
193289
194289
195289
196089
196189
196209
196219
196229
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196288
196299
196389
196489
196589
196689
196789
196889
196989
197289
198289
199289
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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