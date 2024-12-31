Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "196289" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.

‘15 Ocak’ta 1 Milyon 750 Bin TL

15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000 TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ ikramiye kazanan numaralar

6,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

196289

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

116158

150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

169728

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

016703

162316

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

000204

032707

039431

087771

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

003964

081335

092717

097179

174473

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

003759

052141

085167

088461

113649

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

021077

049177

052503

062689

062924

073480

093427

094320

112636

116046

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

027914

038807

060390

108729

114349

117916

126689

140714

141124

191687

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

023776

031664

032876

053982

092875

094422

105442

112784

142806

143218

143911

146633

148307

160049

170992

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

002913

010080

012417

013864

033369

050310

054138

060398

065526

075724

076682

076891

082890

104447

110451

132159

152914

153355

154446

158794

184397

186471

189596

190425

196368

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

002631

006083

020640

023293

032419

035410

042662

044931

048868

052896

062894

073540

074596

092560

098853

102199

125822

143703

144448

148208

172593

181387

185710

188329

191425

6,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

096289

106289

116289

126289

136289

146289

156289

166289

176289

186289

190289

191289

192289

193289

194289

195289

196089

196189

196209

196219

196229

196239

196249

196259

196269

196279

196280

196281

196282

196283

196284

196285

196286

196287

196288

196299

196389

196489

196589

196689

196789

196889

196989

197289

198289

199289

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

5