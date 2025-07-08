Etkinliğin açılış konuşmasını, İngiliz Yüksek Komiserliği Siyasi İşler Bölümü Sorumlusu Andrew Wilson gerçekleştirdi. Wilson, içinde bulunduğumuz çağda medya okuryazarlığı ve yapay zekânın önemine dikkat çekerek, dezenformasyonla mücadele için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanıtım etkinliği, kitabın yazarı Yrd. Doç. Dr. Huri Yontucu ve kitaba katkı sunan akademisyen Prof. Dr. Ahmet Güneyli’nin katıldığı kısa bir söyleşi ile devam etti. Yontucu konuşmasında, Konfüçyüs’ün “Dil kusurlu olursa, kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz…” sözüne atıf yaparak, medyada kullanılan dilin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti. Yontucu, “Medya dili yalnızca bilgi taşımaz; gerçekliği kurar, toplumu etkiler ve algıları yönetir. Yanlış kullanılan bir kelime veya başlık, bir toplumda korku, öfke ya da nefret yaratabilir,” dedi.

Akademisyen Ahmet Güneyli ise, barış gazeteciliği, yurttaş gazeteciliği ve medya okuryazarlığının önemine değinerek medya profesyonellerinin bu alanları dikkatle takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Söyleşinin ardından Huri Yontucu, katılımcılar için kitabını imzaladı.

Kitabın dijital versiyonuna ve çevirilerine https://dijitalbilgelik.com veya www.digitalwisdom.online adreslerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca QR kodu telefonunuzdan okutarak kitapların Türkçe, Yunanca ve İngilizce versiyonlarına da kolaylıklar ulaşmak mümkün.

Ulusal ve uluslararası alanda katkı sunan isimler arasında Teyit.org’tan Zeynep Şahin ve Esra Özgür, PolitiFact.com’dan Louis Jacobson, Prof. Dr. Vic Grout ve Prof. Dr. Ahmet Güneyli de yer alıyor. Eser, teyitçiliğin metodolojisinden siyasal söylemde doğruluk kontrolüne, yapay zekâ-medya ilişkilerinden medya okuryazarlığı eğitiminin kuramsal temellerine kadar uzanan geniş bir içeriğe sahip.