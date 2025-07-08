Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyetin Ankara temasları kapsamında yaptığı görüşmede, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, UBP Lefkoşa Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim ve YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay yer aldı.

Görüşmede; parlamentolararası iş birliği, Türk dünyasında KKTC’nin görünürlüğünün artırılması ve bölgesel diplomasi başlıkları ele alındı.

- Erdem: “KKTC ve Türkiye arasındaki parlamenter ilişkiler güçlü bir zeminde ilerliyor”

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC ve Türkiye arasındaki parlamenter ilişkilerin güçlü bir zeminde ilerlediğini vurguladı.

Erdem, iki ülke arasındaki sağlam diyalog ve dayanışmanın, ortak vizyon doğrultusunda her alanda güçlenerek sürdüğünü belirterek, “Bu tür programlar dostlukları pekiştiriyor, kardeşliğimizi daha da perçinliyor. KKTC’nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve TÜRKPA gibi platformlardaki temsili bizler için çok değerli. Türkiye olarak bu süreci güçlü biçimde desteklemeye devam ediyoruz.” dedi.

Bazı Türk Cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurduğu diplomatik ilişkilerin geçici bir hassasiyet barındırdığını belirten Erdem, bu ilişkilerin zamanla dengeleneceğine inandıklarını söyledi. Erdem, Azerbaycan ile yürütülen iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ve parlamentolar arası ilişkilerin daha kurumsal bir düzeye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Erdem, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yürütülen temasların ve bakanlık heyetlerinin katkılarıyla, KKTC ile Türk dünyası arasındaki bağların derinleştiğine işaret ederek, bu ilişkilerin başta Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri olmak üzere daha da gelişmesinin beklendiğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca adada kalıcı ve sürdürülebilir çözüm konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Erdem, geçmişte federasyon temelinde atılan adımların sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, “KKTC’nin eşit egemenliğe ve uluslararası statüye sahip iki devletli çözüm vizyonunu güçlü biçimde destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açılan Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkeleri, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin önemli göstergeleridir.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen programlara gençlerin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdem, son Teknofest etkinliğine 200 bini aşkın katılımın bu ilginin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Erdem, bu tür organizasyonların iki ülke arasındaki gönül bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti.

- Canaltay: “Dostluk Grubu, TC ile KKTC arasında kardeşlik hukukuna dayanan derin bir bağdır”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Parlamentolar Arası Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, görüşmeye 12 şehit Mehmetçik için taziye mesajlarıyla başlayarak, “Şehit düşen askerlerimizin acısını yürekten hissediyoruz. Son dönemlerde orman yangınlarından sonra bizleri en çok üzen olay olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Canaltay, şahsı, heyeti ve KKTC Meclisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu üyelerini saygıyla selamladığını belirterek, “Bizler için dostluk grubu, sadece bir protokol değil; Türkiye ile KKTC arasında siyasi ve tarihsel kardeşlik hukukuna dayanan derin bir bağdır. Bu hukuk, ortak acılarla yoğrulmuş, ortak ideallerle güçlenmiş ve zorlu dönemlerde kenetlenerek pekişmiştir.” dedi.

İki meclisin temsilcilerinin Ankara’da bir araya gelmesinin, yalnızca diplomatik bir buluşma olmadığını vurgulayan Canaltay, halklar arasında gönül köprülerinin kurulması bakımından da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin KKTC’ye sunduğu desteğin yalnızca ekonomik ve mali alanlarla sınırlı olmadığını belirten Canaltay, “Türkiye’nin diplomatik anlamdaki desteği bizler için çok kıymetlidir. TBMM’nin katkılarıyla Azerbaycan’da dostluk grubu kurulmuş ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar bizler açısından çok değerlidir.” şeklinde konuştu.

- “Bu iş birlikleri tüm topluma yayılacak bilinç ve kararlılıkla kurumsallaşmalı”

Canaltay, bu iş birliklerinin yalnızca başkentler düzeyinde değil, tüm topluma yayılacak bilinç ve kararlılıkla kurumsallaşması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin dünyaya açılan tek çıkış kapısı olduğunu vurgulayan Canaltay, “Daha görünür ve güçlü projelerle birlikte yol alacağımıza inancımız tamdır. Dostluk grubu üyelerinizin tecrübelerinden yararlanmak bizler için büyük bir kazanım” dedi.

KKTC halkının Türkiye’nin desteğini her zaman yanında hissettiğini dile getiren Canaltay, “Barış, kalkınma ve istikrar yolculuğumuzda bu desteğin kurumsal iş birliğiyle güçlenerek sürmesi bizim en büyük moral kaynağımızdır.” ifadelerini kullandı.

Toplantının, dostluk ilişkilerini daha da sağlamlaştırarak demokrasilere katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Canaltay, programın düzenlenmesine vesile olan TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve tüm üyelerine teşekkür etti.