Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup, Lefkoşa’daki KKTF kortlarında büyük bir coşkuyla başladı. Turnuvanın ilk günü, hem oyunculardan hem de izleyicilerden tam not aldı.

Yüksek tempolu ve çekişmeli maçlarla başlayan organizasyonda, sporseverler tenis dolu bir gün yaşadı. Turnuvanın ilk gününde oynanan maçlarda birbirinden iddialı isimler karşı karşıya geldi.

Büyük heyecan içinde başlayan turnuvada ilk gün sonuçları şu şekilde ;

4 MAYIS PAZAR MAÇ SONUÇLARI:

Aristote Mabele - Aber Esat 5-7, 2-6

Berk Karabulut Kıvanç Öztuğ 0-6, 0-6

Ömer Anil- Kaan Dönmez 0-6 0-6

Ahmet M. Chaudhary - Cemre Yeşil 6-0 6-0

Enver Ada Gençel - Sami A. Sarpten 6-2 6-1

Erdal Arabacıoğlu-Ege Tekin 6-0 6-0

Devin Bedevi-Fuat Abiş 0-6 0-6

Akay Ali Sağkanat - Arel Şahin 6-1 6-0

Deniz Varoğlu- Can Alp Kırcan 1-6 0-6

Amir Utyugulov - Adeola J. Okulola 6-0 6-0

Rüzgar Vural - Asim Aras Astan 5-7 1-6

Yalın Yurtsever - Konstantin Kan 1-6 0-6

Mine Onbaşı - Çise Köse 6-3 6-4