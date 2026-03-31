Meclis’in ertelenmesi ve grevlerin askıya alınmasının ardından, sendikaların müzakere beklentisine rağmen hayat pahalılığına ilişkin yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı yasa gücünde kararname ile yürürlüğe girdi. Düzenleme bugün Resmi Gazetede yayınlandı.

Yasa Tasarısı nedeniyle dün ülke genelinde genel grev uygulanmış ve meclis önünde eylem gerçekleşmişti.

Yasa Gücünde Kararname ile, Ocak ve Temmuz aylarında ödenen hayat pahalılığı ödeneği, savaş ve ekonomik kriz nedeniyle oluşan mali koşullar dikkate alınarak Nisan 2026 ve Ocak 2027’de iki kez konsolide edilerek verilecek.