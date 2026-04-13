Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hayat pahalılığı yasa tasarısının daha sonraki bir zamana bırakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet geri adım mı attı?

Sayın Başbakan, HP ile ilgili yasa tasarısının yeni bir değerlendirme yapılınca kadar askıya alındığını açıkladı...

Bazı CTP Milletvekilleri ve Sendika yöneticileri ise, Sayın Başbakanın bu açıklamasını bir geri adım olarak nitelendirdiler.

Oysa amaç, gerilen ortamı yumuşatmak, hem muhalefet hem de sendikalarla bir uzlaşı ortamı aramak. Öyle bir ortam oluşursa da ilgili yasayı komiteye geri çekip, orada yasaya son şeklini vererek tekrar Genel Kurula göndermek...

Aslında Hükumetin böyle bir ortam arayışı içinde olduğunu, bazı muhalefet Milletvekilleri ve sendika yöneticileri de biliyor.

Ama gerginlik ortamından prim kapmaya çalışanlar, Başbakanı ve Hükumeti tahrik etmeye çalışıyorlar.

Yapmayın. Ülke yeterince gerildi. Gelin pazartesi günü bu ortamı oluşturalım...

Şunu herkes bilsin ki; Bu Hükumetin, bu yasayı geçirmek için gerekli iradesi de var, nisabı da..."