İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın eleştirilerine yanıt verdi. Oğuz, yasa gücünde kararnamelerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olduğunu belirterek, hükümetin bu karara uyacağını söyledi.

Oğuz, bütün bakanlıkların mahkeme kararının ardından çalışma başlattığını ifade ederek, kendi bakanlığına bağlı yabancılara mal satışıyla ilgili kararname başlıklarında da hazırlık yapıldığını kaydetti. “Mahkeme bir karar verdiyse hukuk her şeyin üstündedir” diyen Oğuz, hükümetin de buna göre hareket edeceğini vurguladı.

Vergi matrahlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili de konuşan Oğuz, Maliye Bakanı’nın bu konuda sorun bulunduğunu kabul ettiğini ve çözüm için çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışanların vergi nedeniyle mağdur edilmesini kimsenin istemeyeceğini belirten Oğuz, gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Oğuz, komitede bulunan yasa için ivedilik alınmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kaldırılacağını savundu. Düzenlemenin, ilgili tarihten önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Barçın’ın akaryakıt fiyatlarıyla ilgili eleştirilerine de yanıt veren Oğuz, hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla akaryakıta zam yaptığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi. Hükümetin fiyat istikrar fonundan, KDV’den ve diğer bazı vergilerden feragat ederek zamları sınırlamaya çalıştığını belirten Oğuz, buna rağmen mecburi artışlar yaşandığını ifade etti.

Oğuz, muhalefetin bu fedakarlıkları dile getirmediğini savunarak, hükümetin amacının vatandaşa yük bindirmek değil, dış gelişmelerin etkisini azaltmak olduğunu söyledi.