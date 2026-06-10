CTP Milletvekili Erkut Şahali, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin özellikle bürokratik atamalar üzerinden kamuya hem sosyal hem de mali yük bindirdiğini savundu.

Şahali, konuşmasının odağına son dönemde yapılan bürokratik atamaları koydu. Atama ve görevden alma kararlarının doğrudan Başbakan Ünal Üstel’in imzasını taşıdığını vurgulayan Şahali, bu nedenle esas muhatabın da Başbakan olduğunu söyledi. Görevden alınan isimler için “kabahati neydi”, göreve getirilenler için ise “maziyeti nedir” sorularının yanıtlanması gerektiğini belirten Şahali, her atamanın hem sosyal hem mali bir faturası bulunduğunu kaydetti.

Şahali, devlette üçlü kararnameyle atanabilecek 175 makam bulunduğunu, Ünal Üstel hükümeti döneminde ise yaklaşık 250 atama ve görevden alma işlemi yapıldığını söyledi. Başbakanın, kendisinden önceki UBP’li iradenin şekillendirdiği bürokratik kadroyu da, kendi atadıklarını da değiştirdiğini belirten Şahali, her bir atamanın bugünkü rakamlarla aylık 70 ila 100 bin TL arasında ek maaş yükü, emeklilik ikramiyesi bakımından ise yaklaşık 4 milyon TL maliyet yarattığını savundu.

Konuşmasında son dönemde Başbakan Yardımcılığı bünyesinde yapılan görevden alma ve atamalara da değinen Şahali, Çevre Dairesi Müdürü, Kültür Dairesi Müdürü, Turizm Planlama Dairesi Müdürü ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü’nün neden görevden alındığının açıklanması gerektiğini söyledi. Görevden alınan isimlerin ne hata yaptığının, yerlerine getirilenlerin hangi üstün özellikleri nedeniyle tercih edildiğinin kamuoyuna anlatılması gerektiğini belirtti.

Şahali, konuşmasında yaklaşan hayat pahalılığı ödeneğine de değindi. Asgari ücretli ve dar gelirli kesimlerin satın alma gücünü korumak için maaş ve ücretlere yapılacak güncellemenin eksik yansıtılacağı yönünde ciddi bir endişe bulunduğunu söyleyen Şahali, böyle bir ortamda yeni atamalarla bazı bürokratlara ilave mali avantaj sağlanmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Hükümetin, kamu maliyesinin içinde bulunduğu tabloya rağmen bu kararları almasını sert sözlerle eleştirdi.

Kamu maliyesinin borçlanma baskısı altında olduğunu vurgulayan Şahali, cari giderlerin dahi borçlanmayla karşılandığını ve kamu borç stokunun 30 milyar TL seviyesine dayandığını söyledi. Bu koşullarda en küçük ek maliyetin bile sorgulanması gerektiğini belirten Şahali, “Bu hükümet çocuklarımızın tabağından yemek aşırıyor” ifadesini kullandı. Hükümetin kamu kaynaklarını hoyratça kullandığını savunan Şahali, müşavirliği geri getirmeyi amaçlayan düzenlemeleri de eleştirdi.