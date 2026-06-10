Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda İncirli, CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonunu, politika önceliklerini ve ülke gündemine dair değerlendirmelerini paylaştı.

İncirli, CTP’nin yalnızca seçimlere hazırlanan bir parti değil, ülkenin sorunlarına yönelik somut çözüm önerileri üreten ve hükümete hazırlanan bir siyasi yapı olduğunu vurguladı. Kamu kurumlarının kapasitesinin artırılması, liyakatin yeniden tesis edilmesi ve yolsuzlukla mücadelede kararlı adımlar atılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten İncirli, toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde hareket edeceklerini kaydetti. Çalıştaylar ve sektör buluşmalarıyla farklı kesimlerin görüşlerini dinlediklerini ifade eden İncirli, “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceğiz” dedi.

İncirli ayrıca, CTP’nin öncelikleri arasında kurumların kapasitesini artırmak, kamu yönetimini güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Toplantıda Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkileri de değerlendirildi. İncirli, Türkiye ile ilişkilerin kurumsal, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı bir zeminde yürütülmesinin önemine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin iradesinin her koşulda esas alınması gerektiğini belirtti. Demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklerin CTP’nin siyasal duruşunun temel unsurları olduğunu belirten İncirli, hem iç politikada hem de dış ilişkilerde etkin, öngörülebilir ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini ifade etti.

CTP’nin son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok yüksek bir oran ile ortaya konan adada siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm iradesine dayalı siyasal duruşunu hatırlatan İncirli, iki toplumun geleceğine ilişkin kalıcı ve adil barışa ulaşmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yol haritasını desteklediklerini ve girişimlerin Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkarak yapıldığının altını çizen İncirli, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettikleri yeri güven içerisinde almasının önemini vurguladı.