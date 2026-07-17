AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Güney Kıbrıs’a yeni atanan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yang Yundong ile görüştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, görüşme sırasında, Çin’in, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak, Kıbrıs sorununun çözümü ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalarda oynadığı olumlu ve destekleyici rolü vurguladığını yazdı.

Habere göre, Stefanu görüşme kapsamında Çin Büyükelçisi Yang Yundong’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması hedefiyle, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yürüttüğü istişareler hakkında bilgi verdi.

Stefanu, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon olması gerektiği görüşünü de yineledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden de söz eden Stefanu, ayrıca AKEL ile Çin Komünist Parti arasındaki ilişkilerin de güçlendirilmesinin önemini vurguladı.