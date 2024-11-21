Fileleftheros gazetesi “New York’tan İşaret Beklerken” başlıklı haberinde Birleşmiş Milletler'in (BM) beş taraflı görüşme ve iki liderin yeni sınır kapılarının açılmasını ele almak için bir araya gelmesi konusundaki niyetiyle ilgili bir bilgi olmadığı yer aldı.

Rum kesiminin KKTC’deki gelişmeleri yakından takip ettiği de belirtilen habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada KKTC’deki Rum malları konusunu yorumladı ve göçmen sorununun yalnızca Kıbrıs sorununun çözümüyle kesin olarak çözüleceğini söyledi.

Gazeteye göre Hristodulidis “Vatandaşlardan Sorumlu Komiserlik Ofisi” ve CARDET isimli araştırma merkezinin dün Rum Başkanlık Sarayında düzenlediği demokrasiyle ilgili diyalog konulu etkinlikte halkın sorularını yanıtladı.

Habere göre Hristodulidis bir katılımcının “inşaat sektöründe faaliyet gösteren Türk iş insanlarının KKTC’deki taşınmazlarını satmaları için kendilerine yanaştığını" belirtmesi ve "paraya ihtiyacı olan insanların mülklerini satmaları halinde hain olarak addedilip addedilmeyeceği" yönünde bir yorum yapması üzerine “Mülkiyet hakkı kişiseldir ve hiçbir devlet bunu yapmaya karar vermeniz halinde size bir şey demeyecektir” karşılığını verdi.

Haberde Hristodulidis'in hükümetin son 20 aydır göçmen evleriyle ilgili kritik bir soruna değindiğini ve devlet tarafından bu konuda büyük bir konut müdahalesi gerçekleştiğini söylediği de yer aldı.

Hristodulidis konuşmasında Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk taşınmazlarının dağıtımıyla ilgili kriterlere de atıfta bulundu.

Devletin göçmenlerle karşı asgari yükümlülükleri konusunda ne yaparsa yapsın yaşadıkları anormal durumun bedelinin ödenemeyeceğini savunan Hristodulidis, tek şeyin Kıbrıs sorununu çözmek olduğunu, öte yandan bunun bir şeyleri yapmamak için bir mazeret olmadığını dile getirdi.

Hristodulidis'in ülke yönetiminde bulunduğu sürede ilk kez KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili pek çok adım atıldığını kaydettiği de haberde ifade edildi.