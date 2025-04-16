Haravgi gazetesinin haberine göre Hristodulidis, “İlektra” hedefinde bulunan doğalgazın ticari açıdan pazarlanabilir olmamasının durumu değiştirmeyeceğini ve ExxonMobil şirketinin çabalarının devam edeceğini söyledi.

Şirketin, sondaj için yeni hedefe doğru yol aldığını belirten Hristodulidis, Teksas’a yaptığı son ziyarette ExxonMobil ve Chevron şirketlerinin yetkilileriyle görüştüğünü anımsatarak, enerji planlarının sürdüğünü kaydetti.

Haberde, “İlektra” hedefinde ocak ayında başlayan sondaj çalışmalarında, umulduğu gibi 30 milyar ayakküp doğalgaz çıkmadığı ve çıkan miktarın pazarlanabilir olmadığı yönündeki Enerji Bakanlığı açıklaması anımsatıldı.