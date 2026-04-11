İsrailli özel istihbarat ajansının, Rum lider Nikos Hristodulidis’e yönelik yolsuzluk videosunun arkasında olduğu iddia edildi. Hristodulides’in eşinin de katıldığı yolsuzluk ifşaatlarının yer aldığı VIDEOGATE skandalının arkasında İsrail’in olduğu ortaya çıktı.

Skandal videoların hazırlanmasını, ‘iş dünyasının Mossad’ı olarak bilinen İsrailli Black Cube şirketinin organize ettiği belirlendi.

Video ile ilgili açıklama yapan şirket, ‘’Kıbrıs'ta gerçekleşen yolsuzluğu ortaya çıkarmış olmaktan ve daha temiz bir iş ortamının oluşturulmasına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz’’ dedi.

Politis gazetesinin haberine göre, söz konusu görüntüler 2010 yılında eski İsrail istihbarat görevlileri Dan Zorella ve Avi Yanus tarafından kurulan Black Cube tarafından hazırlandı.

Black Cube kendisini, “karmaşık ticari ve hukuki süreçlere yönelik özel çözümler geliştiren, İsrail’in elit istihbarat birimlerinden gelen uzmanlardan oluşan seçkin bir ekip” olarak tanımlıyor

Kuruculardan Zorella, daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı askeri istihbarat birimi Aman’da görev yapmıştı.

Zorella ve Yanus’un kurduğu Black Cube, son 16 yılda dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmasıyla biliniyor.

Bunlar arasında Panama yargısındaki yaygın yolsuzluk ve Meksika’nın devlet petrol şirketi Pemex’e ilişkin iddialar da yer alıyor.

Skandal Videoda, Hristodulidis’in eski Özel Kalem Müdürü Haralambos Haralambous ile eski bakan Yorgos Lakkotrypis’in, seçim finansmanı yasalarını aşmak için nakit bağışları nasıl kullandıklarını ve kullanmaya devam etmeyi planladıklarını anlattıkları görülmüştü.