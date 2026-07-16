Rum basını, Hristodulidis’in “önümüzdeki günlerde Kıbrıs sorununa ilişkin haberler duyacaksınız” şeklindeki açıklamasını özellikle ön plana çıkardı.

Fileleftheros gazetesi Hristodulidis’in açıklamalarını “Kıbrıs Sorununa İlişkin Haberleri Önceden Duyurdu” başlığıyla verdi.

Politis gazetesi ilgili haberi “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı: Açıklamalar Geliyor…Gelişmelere Yönelik Hareketlilik mi, Sloganlar Mı?” başlığıyla aktarırken Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorunu Yeni Testte…Hristodulidis’ten, BM ve AB Girişimlerini Yoğunlaştırdığı Zamanda, Hareketliliğe İnandırma Girişimi” başlıklarını kullandı.

Haravgi gazetesi ise haberi “Kıbrıs sorununda Tetikte Bir Yaz Mı? Hristodulidis İleriki Günler İçin Yeni Gelişmeleri Duyurdu” başlığıyla aktardı.

-Menelau’dan açıklama

Politis gazetesine göre Rum müzakereci Menelaos Menelau, “Politis” gazetesi radyosuna yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın, siyasi irade olduğu sürece, yaz ayı sonundan önce yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Menelau açıklamasında ayrıca “Türk tarafından kaynaklanan engellerin bulunduğunu” da iddia etti.

Menalau bir soru üzerine “Kıbrıslı Türk toplumunun liderliğindeki değişikliğin ardından Kıbrıslı Türklerin pozisyonlarında değişikliğin gözlemlendiğini” savundu.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Temmuz ayı sonunda Kıbrıs’a dönmesinin tahmin edildiğini söyleyen Menalau Kıbrıs Rum tarafının, toprak gibi belirli boyutlarının aşamalı olarak uygulanabileceği bir çözümü kabul edebileceğinden de söz etti.