Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret arifesinde Başkanlık Sarayı’nda Donald Trump’ın yakın çalışma arkadaşıyla bir araya gelmesinin yankıları sürüyor.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi “neden Trump’ın yakın arkadaşının ismi konusunda bir gizliliğin bulunduğu”, “Yunanistan Başbakanı örneğin birkaç gün ünce Trump’ın yakın çalışma arkadaşı ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile basına fotoğraf verirken neden Hristodulidis bu gizliliğin dallanıp budaklanmasına izin veriyor” , “neden Hristodulidis bu görüşme haberini Trump’ın seçilmesinden önce duyurmadı”, “ Bu önemli ve büyük ifşanın zamanlamasıyla ne amaçlanıyor”, “madem görüşme gizlilik içerisinde yapıldı neden sızdırıldı” , “Trump’ın yakın çalışma arkadaşı neden Hristodulidis veya başka bir ülkenin liderinin yeni bakanlar kuruluna kimlerin seçileceği konusundaki görüşünü alsın” gibi soruları sordu.