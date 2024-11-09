Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Atina ziyareti kapsamında Yerapetritis ve Fidan bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Yerapetritis, ikili ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Yerapetritis, ikili ilişkilerin, siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler temelinde sürdürüldüğünü ve yüksek düzeyli temasların da devam ettiğini belirtti.

Yerapetritis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 6 kez görüştüğünü belirterek, "Siyasal diyalog ve pozitif gündem toplantısının bir sonraki turunun 2-3 Aralık'ta Atina'da düzenlenmesine karar verdik." dedi.

İki ülke arasındaki sorunların sihirli bir yöntemle bir anda çözüldüğünü iddia etmediğini kaydeden Yerapetritis, "Gerçekten geçen yıl zor zamanlar da oldu. Ancak her defasında gerginliği azaltacak samimi ve hızlı bir iletişim kuruldu." diye konuştu.

Yerapetritis, bu durumun karşılıklı anlayış sağlanmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Amacımız iki halkı yakınlaştırmak." dedi.

Yerapetritis, Kıbrıs meselesinde Yunanistan'ın görüşlerinin değişmediğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu ve iki bölgeli bir çözümden yana olduklarını kaydetti.

Kıbrıs meselesi için 15 Ekim'de düzenlenen toplantının, sorunların çözümünde verimli bir diyalog için başlangıç olacağını umduğunu söyleyen Yerapetritis, olası bir çözümün hem vatandaşlar için refah sağlayacağını hem de evrensel olarak sembolik bir değere sahip olacağını ifade etti.