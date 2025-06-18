Alithia “Mesaj Yoktu... İran Büyükelçisi’nin Röportajı Hikayeyi Sonlandırıyor… Ancak Hükümetin Nüfuz Yanılgısıyla ilgili Garip Bir Takıntısı Var Görünüyor” başlıklı haberinde, Salarian’ın Omega’ya söylediklerinin tartışmalara nokta koyması gerektiğini yazdı.

Omega Channel TV kanalına dün gece yaptığı açıklamada “öyle bir şey olmadı.” vurgusunu yapan Salarian, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un İran Dışişleri Bakanı ile telekonferans talep ettiğini, kendilerinin de bunu ayarladıklarını söyledi. Salarian “Mesaj göndermek istemedik. Öyle bir şey yapmak istesek İsrail’in baş destekçisi ABD’den isterdik.” dedi.

Omega Channel muhabiri İran Büyükelçisi’ne, İngiliz egemen askeri üslerinin varlığı nedeniyle Kıbrıs adasının risk altında olup olmadığını da sordu. Büyükelçi “anlaşıldığı kadarıyla İngiliz üsleri hükümetin elinde değil. Kıbrıs’ın, üslere saldırı riski altında olduğunu gösteren bir işaret yok.” cevabını verdi.

-Rum Yönetimi "geri adım atıldı" hikayesinde ısrarlı

Alithia'nın haberinde, Salarian’ın haberine rağmen Rum yönetiminin İran’ın “baskılar yüzünden geri adım attığı” hikayesini ısrarla sürdürdüğüne dikkat çekti. Gazete, İsrail tarafının da Güney Kıbrıs üzerinden mesaj aldığına dair hiçbir açıklama yapmadığını, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun basın ofisi bültenlerinde böyle bir ifade yer almadığını kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Eleni Vretu isimli Rum gazetecinin ilgili sorusu üzerine “Mesaj çok açık. Tahran, Tel Aviv’den her saldırıya karşılık verecek.” dediğine de işaret eden gazete “Uluslararası politika PR sahnesi değil.” vurgusu yaptı.