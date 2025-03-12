Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konferansa gelişinde bazı açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Avrupa Halk Partisi’nin(EPP) önceliklerini belirleme çerçevesinde çok yapıcı bir görüşmenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, ABD’de yeni hükümetin pazartesi günü göreve başlayacak olmasının da göz önünde bulundurulduğuna dikkati çekti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca kendi çabalarıyla EPP’nin öncelikleriyle ilgili taslağa “Türk işgalinin ve bunun sonlandırılması, Kıbrıs’ın; üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede, AB ilke ve değerleri temelinde yeniden birleşmesi gerekliliğinin” de dahil edildiğini söyledi.

-Dimitriu

Alithia gazetesine göre DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise EPP-ELK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde “Türk işgali” altında kaldığı sürece Avrupa güvenlik mimarisinin olamayacağını savundu.

Avrupa Halk Partisi’nin BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde adil ve kalıcı bir çözüm sürecine bağlı kalmasının gerekli olduğunu söyleyen Dimitriu, EPP ile uluslararası toplumun Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm pozisyonunu kabul etmemesi gerektiğini de belirtti.

Dimitriu, Berlin’deki toplantı çerçevesinde gerçekleştirdikleri ikili temaslarda Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de anlattıklarını, ortaklarından; “birleşmiş, Avrupai bir Kıbrıs” için destek talep ettiklerini söyledi.

Dimtriu açıklamasında ayrıca Avrupa savunma ve güvenliği konusundan da söz ederek vatandaşlarının kendisini güvende hissetmesi hakkına sahip olduğunu belirtti.

-Antoniu

Rum Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu da yazılı bir açıklama yaparak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in girişimiyle EPP-ELK öncelikler belgesine “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması ve işgalin sona erdirilmesi gerektiği” ifadesinin dahil edildiğini belirtti.

Antoniu, belgede ayrıca “Avrupa Halk Partisi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları temelinde Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulunması sürecine verdiği desteğe bağlı olduğu” ifadesinin de yer aldığını söyledi.