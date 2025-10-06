Alithia gazetesinin haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ittifaklarla kuşatılmaya çalışıldığı konusundaki açıklamalarına yanıt veren Hristodulidis, gerek Güney Kıbrıs’ın, gerekse diğer bölge ülkelerinin olumlu yaklaşım zemininde ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunmaksızın çalıştığına işaret etti.

Habere göre Hristodulidis, “Eğer Sayın Fidan ülkesinin bu çalışmalara dahil olmasını istiyorsa, yapması gereken tek şey uluslararası hukuk ilkelerine uymak ve bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözümüne doğru yol almaktır” dedi.

Hristodulidis, Türkiye’nin sergilediği tavırlarla kendi kendini dışladığını ileri sürdü.

Habere göre Hristodulidis, KKTC’de seçilecek olan yeni Cumhurbaşkanı ile görüşme talebinde bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruya ise, “Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağı” yanıtını verdi.