Fileleftheros gazetes, Hristodulidis’in Forum çerçevesinde yaptığı konuşmaya geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu ülkeleriyle ticari bağların kuvvetlendirilmesine verdiği önemi vurguladı.

Güney Kıbrıs'ın sadece Avrupa değil Orta Doğu bölgesinin stratejik yatırımları için de kapı olduğunu söyleyen Hristodulidis, buna Hindistan’ın da dahil olduğunu belirtti.

Hristodulidis, özellikle son dönemlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ziyaretinin ardından, Hintli şirketlerin, Avrupa’ya çıkış noktası olarak Güney Kıbrıs’la yaklaşmaya ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile iş ilişkilerinin derinleştirilmesine çok büyük önem verdiklerini söyleyen Hristodulidis, Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’ın en büyük ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, ulusal öneme sahip konuların ötesinde Yunanistan ile birçok alandaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini, bu çerçevede iki ülke arasındaki iş fırsatlarının büyük olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken daha fazla perspektif bulunduğuna dikkati çeken Hristodulidis, teknolojik bilgi aktarımı ve yatırımların desteklenmesine yönelik Hükümetler arası Konferans’ta sağlanan ilerlemeyi de selamladı.

Yunan şirketlerinin Güney Kıbrıs’a, Rum şirketlerin de Yunanistan’a yatırım yapma ilgisinin arttığını belirten Hristodulidis, konuşması sırasında Rum ekonomisine ilişkin bazı verileri de aktardı.