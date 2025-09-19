Haravgi gazetesine göre, dün akşam gerçekleştirilen “Tüm Kıbrıs Göçmenler Birliği’nin anti-işgal” etkinliğini selamlayan Hristodulidis, Türk tarafı ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın ileri sürülen uzlaşmazlığına rağmen uluslararası desteğe ve Rum kesiminin ısrarcılığına yatırım yaptığını söyledi.

Hristodulidis Rum kesiminin sürece yeni bir soluk getirdiğini de ifade etti. Zorluklara rağmen küçük adımların önemli olduğunu ve ümidi canlı tuttuğunu savunan Hristodulidis, var olduğunu savunduğu "işgalin sürmesi, kolonizasyon, insan hakkı ihlalleri ve kültürel mirasın tahrip edilmesinden" Türkiye’nin sorumlu olduğunu iddia etti. Haberde Hristodulidis’in KKTC’deki seçimlerin ardından Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasını umduğu da belirtildi.

Hristodulidis “kimsenin uzun süren suç karşısında susmayacağı ve Türkiye’nin de bundan sorumlu olduğu" iddiasında da bulundu.

Konuşmasında uluslararası hareketliliğin ve BM’nin sürece aktif katılımının önemini de vurgulayan Hristodulidis, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir bir çözümün yalnızca müzakerelerle sağlanabileceğini kaydetti.

Birlik ve hedeflere bağlılık çağrısı yapan ve a Güney Kıbrıs içinde ve dışında ortak eylemde bulunulması gerektiğine işaret eden Hristodulidis, bölünmenin kalıcı hale gelmemesi için kararlılık, birlik ve stratejiyle çabaların sürdürülmesi gerektiğini sbelirtti.