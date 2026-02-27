Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı nedeniyle binlerce hayvan itlaf edildi; hükümetin adımlarını yetersiz bulan Kilise, papazları sahaya sürdü.

Daha önce toplu halde yağmur duasına çıkan papazlar, kiliselerde şap hastalığı için ayinler düzenlenmeye başlandı.

Kiliselerde hayvanların şap hastalığından korunması için dualar okundu, mumlar yakıldı.

Hayvan çiftliklerini de ziyaret eden papazlar, ''Şap hastalığının bir an önce ülkeyi terk etmesi duaları etti, çiftlikleri kutsadı...''

Papazların eylemi Hristodulidis

yönetiminde rahatsızlık yarattı, ''Bilimsellikten uzak görüntü doğru değil'' denildi.

Rum medyasına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilileri, ''Bu sorumsuzluk ve tehlikeli'' dedi.