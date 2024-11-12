Şubat 2023’ten beri konuşmayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, DİSİ kurucusu eski Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides için önceki gün düzenlenen anma töreni sonrasında Hristodulidis’in parti binasına gitmesi ile ilk kez kahve içip sohbet etti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros “Yeni Bir Sayfa Kahvesi… Nikos Hristodulidis Pindaru’nun (DİSİ) Eşiğinden Atladı” başlıklı manşet haberinde bu gelişmenin, Dimitriu’nun, Hristodulidis hükümetinde yer alan DİSİ’li bakanları partiden ihraç etmekten vazgeçtiği ve hükümet icraatlarını izlemek üzere bir “gölge kabine” oluşturduğu cumartesi günkü DİSİ Siyasi Büro toplantısı sonrasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre önceki günkü gelişme, "DİSİ-Rum Başkanlık Sarayı ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmakta olduğu yönündeki bilgileri güçlendiriyor. Şöyle ki: DİSİ Kıbrıs sorununda Hristodulidis’e destek verecek, iç yönetimle ilgili konulara düşük tonda muhalefet edecek, Hristodulidis de önümüzdeki genel seçimler öncesinde DİSİ’ye dolaylı destek veya en azından sorun yaratacak hareketlerde bulunmayacak.”

Kahve sohbeti sonrasında gazetecilerin DİSİ-Hristodulidis hükümeti ilişkileriyle ilgili sorusuna muhatap olan Annita Dimitriu, halkın DİSİ’ye muhalefet görevi verdiğini tekrarladı.