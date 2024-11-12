Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan MTV Avrupa Müzik Ödülleri İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edilmişti. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen tören, 2022 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmişti.

Şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'nın sunuculuğunu üstlendiği MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMAs) önceki akşam sahiplerini buldu.

Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde Taylor Swift, gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.

KAZANANLAR

En İyi Şarkı

Sabrina Carpenter – "Espresso"

En İyi Video:

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"



En İyi Sanatçı:

Taylor Swift

En İyi İş Düet:

LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"



En İyi Elektronik:

Calvin Harris



En İyi Hip-Hop:

Eminem



En İyi R&B:

Tyla En İyi Alternatif Müzik:

Imagine Dragon



En İyi Canlı Performans:

Taylor Swift



En İyi Pop Şarkıcısı:

Ariana Grande En İyi Yeni Şarkıcı:

Benson Boone



En İyi K-Pop:

Jimin



En İyi Latin Şarkıcı:

Peso Pluma



En İyi Rock Sanatçısı

Liam Gallagher