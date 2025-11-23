Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesinin”, Kıbrıs Rum tarafının yıllara dayanan tezi olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Basın Enformasyon Dairesi’nin “EOKA Mücadelesi 55-59” dönemine ait fotoğraf ve gazete arşivi sergisine gelişinde gazetecilerin sorularına verdiği yanıta yer verdi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözüm ihtimali çerçevesinde çekilmesi"ne yönelik açıklamalarının, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu dört maddelik metodoloji önerisine yanıtı niteliğinde olmadığını, sadece Kıbrıs Rum tarafının yıllara dayanan tezinin tekrarı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının bu tezinin, daha da önemli hale geldiğini ifade eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın AB ülkesi olmasının adada barışçıl ve istikrarlı bir geleceğin korunması ve AB müktesebatının garanti altına alınmasının, üzerinde anlaşmaya varılan çömün uygulanması için en iyi emniyet supabını teşkil ettiğini belirtti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun tüm konularının müzakere masasında Crans Montana’da kaldığı noktadan ele alınması gerektiğini ve bugünkü statükonun çözüm olarak addedilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının, BM himayesindeki yeni tur müzakerelere hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, sergiyle ilgili yaptığı ayrı açıklamada, EOKA mücadelesinin 70 yıl sonrasında tarihi bilmenin ve çocukları bilgilendirmenin önemini vurguladı.

Hristodulidis, bu bilginin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının aleyhine işlemediğini aksine toplumların tarihine saygı duyularak yaşayabilir ve ortak kabul gören bir çözüme katkı sağlayacağını da belirtti.